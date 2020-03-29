В 1 сезоне сериала «Три занятых Дебры» действие разворачивается в вымышленном городке Лемонкурде. Это богатый пригород штата Коннектикут. Там живут три домохозяйки, которых по случайному стечению обстоятельств одинаково зовут. Более того, Дебры похожи друг на друга внешне, предпочитают одинаковый стиль в одежде и имеют схожие увлечения. Их жизнь нельзя назвать скучной. Дамы то пытаются скрыть убийство мальчика в бассейне, то пытаются вступить в закрытый клуб, то заводят дружбу с сестрой одной из Дебр - Барброй. Одна Дебра становится политиком, другая поступает в старшую школу, а третья заводит романтические отношения со своим братом.