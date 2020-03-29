Menu
Three Busy Debras 2020, season 1

Three Busy Debras
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 1 hour 30 minutes
"Three Busy Debras" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Три занятых Дебры» действие разворачивается в вымышленном городке Лемонкурде. Это богатый пригород штата Коннектикут. Там живут три домохозяйки, которых по случайному стечению обстоятельств одинаково зовут. Более того, Дебры похожи друг на друга внешне, предпочитают одинаковый стиль в одежде и имеют схожие увлечения. Их жизнь нельзя назвать скучной. Дамы то пытаются скрыть убийство мальчика в бассейне, то пытаются вступить в закрытый клуб, то заводят дружбу с сестрой одной из Дебр - Барброй. Одна Дебра становится политиком, другая поступает в старшую школу, а третья заводит романтические отношения со своим братом. 

Series rating

6.0
Rate 11 votes
6.1 IMDb

Three Busy Debras List of episodes

Season 1
Season 2
A Very Debra Christmas
Season 1 Episode 1
29 March 2020
Cartwheel Club
Season 1 Episode 2
5 April 2020
Sleepover!
Season 1 Episode 3
12 April 2020
Barbra
Season 1 Episode 4
19 April 2020
ATM (All the Money)
Season 1 Episode 5
26 April 2020
Debspringa
Season 1 Episode 6
3 May 2020
