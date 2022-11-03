В 1 сезоне сериала «Сны» молодая девушка Евгения Журавлева заканчивает последние приготовления к долгожданной свадьбе. Со дня на день она станет законной супругой своего любимого мужчины Кирилла. Однако этой мечте не дано осуществиться. Трагическое происшествие переворачивает судьбу Жени: квартиру заполняет угарный газ. Парень погибает, а саму героиню успевают спасти, но она впадает в кому. Придя в себя через несколько недель, Женя замечает у себя пугающую способность. Теперь к ней приходят видения о смерти других людей: она может воссоздать в голове истинные обстоятельства чужой гибели. Ее помощи просит полицейский Макаров.