Sny 2022, season 1

Sny season 1 poster
Сны 16+
Title Сезон 1
Season premiere 3 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Сны» молодая девушка Евгения Журавлева заканчивает последние приготовления к долгожданной свадьбе. Со дня на день она станет законной супругой своего любимого мужчины Кирилла. Однако этой мечте не дано осуществиться. Трагическое происшествие переворачивает судьбу Жени: квартиру заполняет угарный газ. Парень погибает, а саму героиню успевают спасти, но она впадает в кому. Придя в себя через несколько недель, Женя замечает у себя пугающую способность. Теперь к ней приходят видения о смерти других людей: она может воссоздать в голове истинные обстоятельства чужой гибели. Ее помощи просит полицейский Макаров.

7.0
Rate 33 votes
6.6 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 November 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 November 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 November 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
15 November 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
17 November 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
22 November 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
24 November 2022
