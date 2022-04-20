Menu
Yakamoz S-245 2022, season 1

Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 22 minutes
В 1 сезоне сериала «Подводная лодка Yakamoz S-245» в центре событий оказывается морской биолог Арман. Он руководит командой людей, который укрылись на подводной лодке, чтобы спастись во время апокалипсиса, вызванного неожиданной вспышкой на солнце. Арман и несколько исследователей, попавших в столь необычные для каждого из них условия, пытаются выяснить, в чем заключается миссия подводной субмарины. Эта ситуация приводит к открытому конфликту с военными, которые управляют лодкой. Главным героям предстоит не только уцелеть самим, но и спасти несколько сотен тысяч людей, которые отчаянно нуждаются в их помощи.

6.0
6.2 IMDb

Season 1
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
20 April 2022
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
20 April 2022
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
20 April 2022
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
20 April 2022
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
20 April 2022
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
20 April 2022
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
20 April 2022
