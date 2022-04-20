В 1 сезоне сериала «Подводная лодка Yakamoz S-245» в центре событий оказывается морской биолог Арман. Он руководит командой людей, который укрылись на подводной лодке, чтобы спастись во время апокалипсиса, вызванного неожиданной вспышкой на солнце. Арман и несколько исследователей, попавших в столь необычные для каждого из них условия, пытаются выяснить, в чем заключается миссия подводной субмарины. Эта ситуация приводит к открытому конфликту с военными, которые управляют лодкой. Главным героям предстоит не только уцелеть самим, но и спасти несколько сотен тысяч людей, которые отчаянно нуждаются в их помощи.