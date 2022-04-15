Во 2 сезоне сериала «Хиру» история молодого парня по имени Юки Синомия продолжается. Сотрудники правоохранительных органов расследует серию загадочных убийств. Владельцы квартир, возвращаясь домой, обнаруживают в комнате мертвые тела незнакомых людей. Напомним, в предыдущем сезоне Юки Синомия тоже нашел в своей квартире парня с ножевым ранением. В больнице тот дает показания и сообщает следователям, что это Юки Синомия пытался его убить. Парень обращается в бегство и сталкивается с загадочной девушкой. Она готова приютить его у себя, но взамен просит о помощи. Таинственная незнакомка одержима жаждой мести.