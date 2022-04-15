Menu
Leech 2022, season 2

Leech season 2 poster
Hiru
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 15 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
Во 2 сезоне сериала «Хиру» история молодого парня по имени Юки Синомия продолжается. Сотрудники правоохранительных органов расследует серию загадочных убийств. Владельцы квартир, возвращаясь домой, обнаруживают в комнате мертвые тела незнакомых людей. Напомним, в предыдущем сезоне Юки Синомия тоже нашел в своей квартире парня с ножевым ранением. В больнице тот дает показания и сообщает следователям, что это Юки Синомия пытался его убить. Парень обращается в бегство и сталкивается с загадочной девушкой. Она готова приютить его у себя, но взамен просит о помощи. Таинственная незнакомка одержима жаждой мести.

6.5
Rate 12 votes
7 IMDb

Episode 1
Season 2 Episode 1
15 April 2022
Episode 2
Season 2 Episode 2
22 April 2022
Episode 3
Season 2 Episode 3
29 April 2022
Episode 4
Season 2 Episode 4
6 May 2022
Episode 5
Season 2 Episode 5
13 May 2022
Episode 6
Season 2 Episode 6
20 May 2022
