В 1 сезоне сериала «Хиру» Синомия Юки возвращается с работы домой и застает там раненого незнакомца. Мужчину доставляют в больницу, куда приезжает полиция. Он представляется детективам как Синомия Юки и сообщает, что это Синомия Юки пытался убить его. Синомия Юки убегает из клиники. Теперь ему нужно скрываться от полиции. В это время в жизни беглеца появляется странная женщина по имени Зока. Она хочет отомстить человеку, виновному в гибели ее отца. Таинственную незнакомку зовут Зока. Она приводит Синомию Юки в пустой дом. Вскоре они встречают Кару, который тоже одержим планом мести.