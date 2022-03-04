Menu
Leech 2022 season 1

Season premiere 4 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Leech" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Хиру» Синомия Юки возвращается с работы домой и застает там раненого незнакомца. Мужчину доставляют в больницу, куда приезжает полиция. Он представляется детективам как Синомия Юки и сообщает, что это Синомия Юки пытался убить его. Синомия Юки убегает из клиники. Теперь ему нужно скрываться от полиции. В это время в жизни беглеца появляется странная женщина по имени Зока. Она хочет отомстить человеку, виновному в гибели ее отца. Таинственную незнакомку зовут Зока. Она приводит Синомию Юки в пустой дом. Вскоре они встречают Кару, который тоже одержим планом мести.

6.5
7 IMDb

"Leech" season 1 list of episodes.

Episode 1
Season 1 Episode 1
4 March 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
11 March 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 March 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
25 March 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
1 April 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 April 2022
