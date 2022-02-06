В 1 сезоне сериала «Страшный человек» незрячий массажист Умэки узнает от гейши Кохару, что его желание сбудется, если он отправится к Хякудоиси и запишется к фармацевту. После трех с половиной месяцев глаза Умэки открылись, но выражение лица его супруги Отаке осталось прежним. Иноске рассказывает своему приятелю Кикудзиро о девушке Одама. Тот дает ему совет, который меняет жизни всех действующих лиц. Мастер-красильщик Коньи, Кузо, испытывает настоящее благоговение перед полотнами Ойран. Эта его одержимость приводит к печальным последствиям. Хансичи и Хана собирались пожениться, но их планам помешало нападение... черепахи.