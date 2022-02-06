Menu
Ningen Kowai 2022, season 1

Ningen Kowai
Season premiere 6 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 2 hours 30 minutes
"Ningen Kowai" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Страшный человек» незрячий массажист Умэки узнает от гейши Кохару, что его желание сбудется, если он отправится к Хякудоиси и запишется к фармацевту. После трех с половиной месяцев глаза Умэки открылись, но выражение лица его супруги Отаке осталось прежним. Иноске рассказывает своему приятелю Кикудзиро о девушке Одама. Тот дает ему совет, который меняет жизни всех действующих лиц. Мастер-красильщик Коньи, Кузо, испытывает настоящее благоговение перед полотнами Ойран. Эта его одержимость приводит к печальным последствиям. Хансичи и Хана собирались пожениться, но их планам помешало нападение... черепахи.

"Ningen Kowai" season 1 list of episodes.

Season 1
Heart
Season 1 Episode 1
6 February 2022
Tatsumi's Tsuji occupancy
Season 1 Episode 2
13 February 2022
Konya Takao
Season 1 Episode 3
20 February 2022
Miyatogawa / Upper
Season 1 Episode 4
27 February 2022
Miyatogawa, below
Season 1 Episode 5
6 March 2022
