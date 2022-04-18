В 1 сезоне сериала «Полицейское братство» пожилой следователь Шавырин проходит медицинское обследование и узнает, что жить ему осталось недолго. Он готовится совершить самоубийство, чтобы обмануть судьбу. Однако в Петербург из столицы неожиданно приезжает его юная дочь Настя, мечтающая продолжить семейное дело, и Шавырин решает еще пожить ради нее. Девушка знакомится с оперативником Никитой, который оказывается сыном другого легендарного полицейского – бывшего полковника Тарасова, который как раз выходит из тюрьмы и хочет отомстить тому, кто его посадил. Планы обоих отцов в корне меняются из-за отношений, возникших между детьми.