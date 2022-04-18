Menu
Policeyskoe bratstvo season 1 watch online

Policeyskoe bratstvo season 1 poster
Полицейское братство 16+
Title Сезон 1
Season premiere 18 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 20
Runtime 16 hours 0 minute
"Policeyskoe bratstvo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Полицейское братство» пожилой следователь Шавырин проходит медицинское обследование и узнает, что жить ему осталось недолго. Он готовится совершить самоубийство, чтобы обмануть судьбу. Однако в Петербург из столицы неожиданно приезжает его юная дочь Настя, мечтающая продолжить семейное дело, и Шавырин решает еще пожить ради нее. Девушка знакомится с оперативником Никитой, который оказывается сыном другого легендарного полицейского – бывшего полковника Тарасова, который как раз выходит из тюрьмы и хочет отомстить тому, кто его посадил. Планы обоих отцов в корне меняются из-за отношений, возникших между детьми.

Series rating

7.8
Rate 13 votes
8 IMDb

"Policeyskoe bratstvo" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 April 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 April 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
18 April 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
19 April 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
19 April 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
19 April 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
20 April 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
20 April 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
20 April 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
21 April 2022
Серия 11
Season 1 Episode 11
21 April 2022
Серия 12
Season 1 Episode 12
21 April 2022
Серия 13
Season 1 Episode 13
25 April 2022
Серия 14
Season 1 Episode 14
25 April 2022
Серия 15
Season 1 Episode 15
25 April 2022
Серия 16
Season 1 Episode 16
26 April 2022
Серия 17
Season 1 Episode 17
26 April 2022
Серия 18
Season 1 Episode 18
26 April 2022
Серия 19
Season 1 Episode 19
27 April 2022
Серия 20
Season 1 Episode 20
27 April 2022
