В 1 сезоне сериала «Confessions on the 7:45» Селене приходится много работать, чтобы обеспечить своего ребенка. Однажды она возвращается домой в электропоезде и затевает разговор с незнакомой женщиной. Это случайное, на первый взгляд, знакомство в скором времени полностью изменит жизнь главной героини. В вагоне электрички попутчица вспоминает о своей любовной истории и делится подробностями с Селеной. Спустя несколько дней жизнь женщины начинает рушиться. Она сталкивается со страшными предательствами со стороны близких людей и невольно задается вопросом – можно ли быть уверенным, что знаешь родных людей?