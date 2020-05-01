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Almost Happy 2020, season 1

Almost Happy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Almost Happy Seasons Season 1
Casi Feliz 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 May 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
"Almost Happy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Почти счастлив» внешне жизнь Себастьяна кажется безупречной. Он является известным юмористом и работает диджеем на радио. При этом в его профессиональной деятельности и личной жизни были взлеты и падения, разочарования в женщинах и опыт создания семьи. Сейчас Себастьяну не удается в полной мере наслаждаться жизнью из-за нелегких взаимоотношений с бывшей супругой. Он по-прежнему любит ее, но всеми силами старается справиться с собой. Жизнь приготовила герою множество испытаний. Себастьян ищет себя и мужественно борется со своими комплексами, чтобы достичь гармонии.

Series rating

6.7
Rate 12 votes
6.9 IMDb

Almost Happy List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Permiso para viajar
Season 1 Episode 1
1 May 2020
La semifinal
Season 1 Episode 2
1 May 2020
Bullying
Season 1 Episode 3
1 May 2020
Un saludo para mi papá
Season 1 Episode 4
1 May 2020
Ana no duerme
Season 1 Episode 5
1 May 2020
Rocha
Season 1 Episode 6
1 May 2020
El regreso de Gastón
Season 1 Episode 7
1 May 2020
Te acordás, hermano?
Season 1 Episode 8
1 May 2020
Volver a Pilar
Season 1 Episode 9
1 May 2020
Mazel tov!
Season 1 Episode 10
1 May 2020
TV series release schedule
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