В 1 сезоне сериала «Почти счастлив» внешне жизнь Себастьяна кажется безупречной. Он является известным юмористом и работает диджеем на радио. При этом в его профессиональной деятельности и личной жизни были взлеты и падения, разочарования в женщинах и опыт создания семьи. Сейчас Себастьяну не удается в полной мере наслаждаться жизнью из-за нелегких взаимоотношений с бывшей супругой. Он по-прежнему любит ее, но всеми силами старается справиться с собой. Жизнь приготовила герою множество испытаний. Себастьян ищет себя и мужественно борется со своими комплексами, чтобы достичь гармонии.