Во 2 сезоне сериала «AMAIM: Воины пограничья» история о молодом человеке, который пытается освободить Японию от диктатуры и вернуть ей независимость, продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне события разворачиваются в 2061 году. Мальчик по имени Амо Сииба испытывает трудности при коммуникации с другими людьми. Его жизнь меняется, когда он встречает автономный ИИ, который представляется Гаем. После этой встречи Амо Сииба получает уникальную возможность управлять AMAIM Кенбу. Тем временем юный партизан по имени Тедзука Гасин преследует личную цель. Он полон решимости отомстить за гибель своего отца.