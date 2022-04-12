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AMAIM Warrior at the Borderline 2021 - 2022, season 2

AMAIM Warrior at the Borderline season 2 poster
Kinoafisha TV Shows AMAIM Warrior at the Borderline Seasons Season 2
Kyoukai Senki
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 12 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 5 hours 0 minute
"AMAIM Warrior at the Borderline" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «AMAIM: Воины пограничья» история о молодом человеке, который пытается освободить Японию от диктатуры и вернуть ей независимость, продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне события разворачиваются в 2061 году. Мальчик по имени Амо Сииба испытывает трудности при коммуникации с другими людьми. Его жизнь меняется, когда он встречает автономный ИИ, который представляется Гаем. После этой встречи Амо Сииба получает уникальную возможность управлять AMAIM Кенбу. Тем временем юный партизан по имени Тедзука Гасин преследует личную цель. Он полон решимости отомстить за гибель своего отца.

Series rating

5.6
Rate 11 votes
5.8 IMDb

AMAIM Warrior at the Borderline List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 2 Episode 1
12 April 2022
Episode 2
Season 2 Episode 2
19 April 2022
Episode 3
Season 2 Episode 3
26 April 2022
Episode 4
Season 2 Episode 4
3 May 2022
Episode 5
Season 2 Episode 5
10 May 2022
Episode 6
Season 2 Episode 6
17 May 2022
Episode 7
Season 2 Episode 7
24 May 2022
Episode 8
Season 2 Episode 8
31 May 2022
Episode 9
Season 2 Episode 9
7 June 2022
Episode 10
Season 2 Episode 10
14 June 2022
Episode 11
Season 2 Episode 11
21 June 2022
Episode 12
Season 2 Episode 12
28 June 2022
TV series release schedule
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