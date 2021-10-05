В 1 сезоне сериала «AMAIM: Воины пограничья» действие происходит в оккупированной Японии будущего. Весь мир объединен под властью четырех экономических блоков, а архипелаг превратился в единую линию фронта. Японские жители живут в жесткой диктатуре, по улицам разъезжают гуманоидные боевые автомобили, которые именуются AMAIM. Юноша по имени Амо Сииба, который совершенно не умеет общаться с людьми, знакомится с искусственным интеллектом Гаем. Юному герою предстоит сразиться за возвращение независимого статуса Японии. Второй главный персонаж – Тедзука Гасин, молодой партизан, который пилотирует AMAIM.