Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

AMAIM Warrior at the Borderline 2021, season 1

AMAIM Warrior at the Borderline season 1 poster
Kinoafisha TV Shows AMAIM Warrior at the Borderline Seasons Season 1
Kyoukai Senki
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes
"AMAIM Warrior at the Borderline" season 1 description

В 1 сезоне сериала «AMAIM: Воины пограничья» действие происходит в оккупированной Японии будущего. Весь мир объединен под властью четырех экономических блоков, а архипелаг превратился в единую линию фронта. Японские жители живут в жесткой диктатуре, по улицам разъезжают гуманоидные боевые автомобили, которые именуются AMAIM. Юноша по имени Амо Сииба, который совершенно не умеет общаться с людьми, знакомится с искусственным интеллектом Гаем. Юному герою предстоит сразиться за возвращение независимого статуса Японии. Второй главный персонаж – Тедзука Гасин, молодой партизан, который пилотирует AMAIM.

Series rating

5.6
Rate 11 votes
5.8 IMDb

AMAIM Warrior at the Borderline List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Activate
Season 1 Episode 1
5 October 2021
Voyage
Season 1 Episode 2
12 October 2021
Reason to Fight
Season 1 Episode 3
19 October 2021
Separate Ways
Season 1 Episode 4
26 October 2021
Determination
Season 1 Episode 5
2 November 2021
Voyage
Season 1 Episode 6
9 November 2021
The Hunt
Season 1 Episode 7
16 November 2021
Path to Recovery
Season 1 Episode 8
23 November 2021
Autonomous Area
Season 1 Episode 9
30 November 2021
Expedition
Season 1 Episode 10
7 December 2021
Encirclement
Season 1 Episode 11
14 December 2021
Battle of the Oki Islands (Part 1)
Season 1 Episode 12
21 December 2021
Battle of the Oki Islands (Part 2)
Season 1 Episode 13
28 December 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more