В 1 сезоне сериала «Алиса против правил 2» главная героиня по-прежнему работает следовательницей в маленьком провинциальном городке своего детства. Несмотря на то, что тайна убийства ее сестры раскрыта, девушка продолжает помогать людям и разгадывать криминальные загадки. И скучать ей не приходится, ведь в городе вновь начинают пропадать молодые женщины. Полиция считает, что в районе действует серийный маньяк. Но между всеми жертвами прослеживается связь: все они были вдохновительницами и подругами известного художника. Погружаясь в расследование, Алиса узнает кое-что неожиданное и о своей семье.