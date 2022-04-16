Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Alisa protiv pravil 2 2022, season 1

Alisa protiv pravil 2 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Alisa protiv pravil 2 Seasons Season 1
Алиса против правил 2 12+
Title Сезон 1
Season premiere 16 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 56 minutes
"Alisa protiv pravil 2" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Алиса против правил 2» главная героиня по-прежнему работает следовательницей в маленьком провинциальном городке своего детства. Несмотря на то, что тайна убийства ее сестры раскрыта, девушка продолжает помогать людям и разгадывать криминальные загадки. И скучать ей не приходится, ведь в городе вновь начинают пропадать молодые женщины. Полиция считает, что в районе действует серийный маньяк. Но между всеми жертвами прослеживается связь: все они были вдохновительницами и подругами известного художника. Погружаясь в расследование, Алиса узнает кое-что неожиданное и о своей семье.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Alisa protiv pravil 2" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 April 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 April 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 April 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 April 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more