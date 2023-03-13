В 1 сезоне сериала «Моя мама – шпион» милая и добрая голубоглазая блондинка Даша живет тихой, непримечательной жизнью. Она самая обычная домохозяйка, супруга врача-стоматолога и заботливая мать. Но однажды на ее пороге появляется незнакомец, который «активирует» ее воспоминания, стертые два десятка лет назад. Даша узнает, что на самом деле она – настоящая шпионка, звезда тайного спецотдела, которая находилась «в запасе». Женщина должна вернуться к работе, избавиться от маскировки и вступить в команду вместе со своим бывшим женихом Макаровым. Ей предстоит выбрать, кем она хочет быть: женой стоматолога или девушкой Бонда.