Moya mama — shpion 2023, season 1

Моя мама — шпион 16+
Сезон 1
Season premiere 13 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 17
Runtime 6 hours 48 minutes
В 1 сезоне сериала «Моя мама – шпион» милая и добрая голубоглазая блондинка Даша живет тихой, непримечательной жизнью. Она самая обычная домохозяйка, супруга врача-стоматолога и заботливая мать. Но однажды на ее пороге появляется незнакомец, который «активирует» ее воспоминания, стертые два десятка лет назад. Даша узнает, что на самом деле она – настоящая шпионка, звезда тайного спецотдела, которая находилась «в запасе». Женщина должна вернуться к работе, избавиться от маскировки и вступить в команду вместе со своим бывшим женихом Макаровым. Ей предстоит выбрать, кем она хочет быть: женой стоматолога или девушкой Бонда.

5.4
14 votes
5.8 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 March 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 March 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
20 March 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
21 March 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
22 March 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
23 March 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
27 March 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
28 March 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
29 March 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
30 March 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
3 April 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
4 April 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
5 April 2023
Серия 17
Season 1 Episode 17
6 April 2023
