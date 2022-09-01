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Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles 2022, season 2

Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles Seasons Season 2
Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles 6+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 1 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
"Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Кролик-самурай: Хроники Усаги» продолжается история юного кролика по имени Усаги Йоджимбо, который является потомком знаменитого воина Миямото Усаги. Подросток готов на все, чтобы превратиться в настоящего самурая и пойти по стопам своего великого предка. В новом сезоне Ки-Стоун подарит Чизу, Кицунэ и Гену оружие, Усаги станет их сенсеем и обучит использованию нового снаряжения. Также Йоджимбо поклянется прекратить сражаться с ёкаем, но позже на него нападет О-Докуро, скелет, одержимый ёкаем. Усаги и Ген покажут детям-ниндзя, что за пределами додзё есть жизнь. Эскадрилья летучих мышей нападет на храм.

Series rating

6.1
Rate 16 votes
6.4 IMDb

Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Runaway Training
Season 2 Episode 1
1 September 2022
Game Dogs
Season 2 Episode 2
1 September 2022
The Fuzzy Pony
Season 2 Episode 3
1 September 2022
Adventures in Ninjasitting
Season 2 Episode 4
1 September 2022
Interdimensionals
Season 2 Episode 5
1 September 2022
Warbotto
Season 2 Episode 6
1 September 2022
Willow Branch
Season 2 Episode 7
1 September 2022
The Chizu Stands Alone
Season 2 Episode 8
1 September 2022
Eggs!
Season 2 Episode 9
1 September 2022
Invasion!
Season 2 Episode 10
1 September 2022
TV series release schedule
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