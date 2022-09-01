Во 2 сезоне сериала «Кролик-самурай: Хроники Усаги» продолжается история юного кролика по имени Усаги Йоджимбо, который является потомком знаменитого воина Миямото Усаги. Подросток готов на все, чтобы превратиться в настоящего самурая и пойти по стопам своего великого предка. В новом сезоне Ки-Стоун подарит Чизу, Кицунэ и Гену оружие, Усаги станет их сенсеем и обучит использованию нового снаряжения. Также Йоджимбо поклянется прекратить сражаться с ёкаем, но позже на него нападет О-Докуро, скелет, одержимый ёкаем. Усаги и Ген покажут детям-ниндзя, что за пределами додзё есть жизнь. Эскадрилья летучих мышей нападет на храм.