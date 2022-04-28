В 1 сезоне сериала «Кролик-самурай: хроники Усаги» юный кролик-самурай Усаги Йоджимбо имеет богатую родословную. Его предком был один из самых могущественных воинов. Подросток хочет превзойти великого родича славой. Он собирает команду для борьбы с целой ватагой монстров, чтобы достичь своей цели и прослыть лучшим самураем. Вместе с ним в бой вступают грабитель, хитрый ниндзя, верная ящерица и мошенник-неудачник. Врагами воинственной команды становятся кроты, летучие мыши и другие чудовища из параллельной реальности. Усаги и его отважных союзников ожидает много опасных и увлекательных приключений.