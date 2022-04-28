Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles 2022, season 1

Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles Seasons Season 1
Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
"Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кролик-самурай: хроники Усаги» юный кролик-самурай Усаги Йоджимбо имеет богатую родословную. Его предком был один из самых могущественных воинов. Подросток хочет превзойти великого родича славой. Он собирает команду для борьбы с целой ватагой монстров, чтобы достичь своей цели и прослыть лучшим самураем. Вместе с ним в бой вступают грабитель, хитрый ниндзя, верная ящерица и мошенник-неудачник. Врагами воинственной команды становятся кроты, летучие мыши и другие чудовища из параллельной реальности. Усаги и его отважных союзников ожидает много опасных и увлекательных приключений.

Season 1 Cast

Darren Barnet
Darren Barnet
Aleks Le
Mallory Low
Keone Young
Keone Young
Shelby Rabara
Shelby Rabara
SungWon Cho
All Season 1 Cast

Series rating

6.1
Rate 16 votes
6.4 IMDb

Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Big City
Season 1 Episode 1
28 April 2022
Yokai
Season 1 Episode 2
28 April 2022
Possessions
Season 1 Episode 3
28 April 2022
Run Rabbit Run
Season 1 Episode 4
28 April 2022
Common Sensei
Season 1 Episode 5
28 April 2022
Nobody Likes A Ninja
Season 1 Episode 6
28 April 2022
Belly of the Beast
Season 1 Episode 7
28 April 2022
Go
Season 1 Episode 8
28 April 2022
Kagehito Unleashed
Season 1 Episode 9
28 April 2022
Soul Oath
Season 1 Episode 10
28 April 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more