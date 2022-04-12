В 1 сезоне сериала «Принуждение» врач-парамедик Дженни много лет работает в отделении неотложной помощи. Она всегда оказывается рядом, когда люди нуждаются в ее знаниях, опыте и поддержке. Но однажды сама Дженни оказывается жертвой несчастного случая. Она переживает страшную катастрофу – крушение поезда, во время которого погибает множество людей. Не в силах спасти их всех, женщина получает тяжелую моральную травму. Чтобы справиться с потерей, она увлекается азартными играми. О ее долгах узнает загадочный мужчина по имени Саша. Он предлагает ей помощь, но взамен требует пойти на еще один серьезный риск.