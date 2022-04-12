Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Compulsion 2022, season 1

Compulsion season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Compulsion Seasons Season 1
Compulsion
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Compulsion" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Принуждение» врач-парамедик Дженни много лет работает в отделении неотложной помощи. Она всегда оказывается рядом, когда люди нуждаются в ее знаниях, опыте и поддержке. Но однажды сама Дженни оказывается жертвой несчастного случая. Она переживает страшную катастрофу – крушение поезда, во время которого погибает множество людей. Не в силах спасти их всех, женщина получает тяжелую моральную травму. Чтобы справиться с потерей, она увлекается азартными играми. О ее долгах узнает загадочный мужчина по имени Саша. Он предлагает ей помощь, но взамен требует пойти на еще один серьезный риск.

Series rating

5.6
Rate 12 votes
5.8 IMDb

"Compulsion" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
12 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
13 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
14 April 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
15 April 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more