Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The White Darkness , season 1

No poster for this film
Kinoafisha TV Shows The White Darkness Seasons Season 1
The White Darkness
Original title Season 1
Title Сезон 1
"The White Darkness" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Белая тьма» в центре событий оказывается Генри Уорсли — потомок одного из членов экспедиции Эрнеста Шеклтона и давний поклонник путешественника. Однажды Уорсли принимает решение пройти пешком через самый холодный континент. Он мужественно преодолевает шторм и не обращает внимания на усталость своих спутников. Но удастся ли ему через некоторое время повторить подвиг самостоятельно? Из помощников у Генри только навигатор. Координаты указывают, что он движется по Куполу Титана. Он начал свой путь от побережья Антарктиды осенью 2015 года, надеясь сделать то, что не удалось 100 лет назад Эрнесту Шеклтону.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

The White Darkness List of episodes

TV series release schedule
Season 1
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more