Во 2 сезоне сериала «Квартира невинных» Хан и Инджи готовятся к свадьбе. Мужчина понимает, что эти отношения раз и навсегда изменили его судьбу и вернули его к нормальной жизни из пучины психологических проблем и детских обид. Но между влюбленными все еще стоит непреодолимая стена. Инджи не знает, с какими испытаниями столкнулись сестры Хана, и не может найти с ними общий язык. Девушка всерьез подумывает о побеге от этой ненормальной семьи. Но в конце концов она решает отстаивать свое счастье, даже если придется бороться с собственным мужем и его родней. В первую очередь она предлагает Хану обратиться к психотерапевту.