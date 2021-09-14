Menu
The Innocents 2020 - 2022, season 2

Masumlar Apartmanı
Season premiere 14 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 34
Runtime 68 hours 0 minute
"The Innocents" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Квартира невинных» Хан и Инджи готовятся к свадьбе. Мужчина понимает, что эти отношения раз и навсегда изменили его судьбу и вернули его к нормальной жизни из пучины психологических проблем и детских обид. Но между влюбленными все еще стоит непреодолимая стена. Инджи не знает, с какими испытаниями столкнулись сестры Хана, и не может найти с ними общий язык. Девушка всерьез подумывает о побеге от этой ненормальной семьи. Но в конце концов она решает отстаивать свое счастье, даже если придется бороться с собственным мужем и его родней. В первую очередь она предлагает Хану обратиться к психотерапевту.

The Innocents List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
38. Bölüm
Season 2 Episode 1
14 September 2021
39. Bölüm
Season 2 Episode 2
21 September 2021
40. Bölüm
Season 2 Episode 3
28 September 2021
41. Bölüm
Season 2 Episode 4
5 October 2021
42. Bölüm
Season 2 Episode 5
12 October 2021
43. Bölüm
Season 2 Episode 6
19 October 2021
44. Bölüm
Season 2 Episode 7
26 October 2021
45. Bölüm
Season 2 Episode 8
2 November 2021
46. Bölüm
Season 2 Episode 9
9 November 2021
47. Bölüm
Season 2 Episode 10
16 November 2021
48. Bölüm
Season 2 Episode 11
23 November 2021
49. Bölüm
Season 2 Episode 12
30 November 2021
50. Bölüm
Season 2 Episode 13
7 December 2021
51. Bölüm
Season 2 Episode 14
14 December 2021
52. Bölüm
Season 2 Episode 15
21 December 2021
53. Bölüm
Season 2 Episode 16
28 December 2021
54. Bölüm
Season 2 Episode 17
18 January 2022
55. Bölüm
Season 2 Episode 18
25 January 2022
56. Bölüm
Season 2 Episode 19
1 February 2022
57. Bölüm
Season 2 Episode 20
8 February 2022
58. Bölüm
Season 2 Episode 21
15 February 2022
59. Bölüm
Season 2 Episode 22
22 February 2022
60. Bölüm
Season 2 Episode 23
1 March 2022
61. Bölüm
Season 2 Episode 24
8 March 2022
62. Bölüm
Season 2 Episode 25
15 March 2022
63. Bölüm
Season 2 Episode 26
22 March 2022
64. Bölüm
Season 2 Episode 27
29 March 2022
65. Bölüm
Season 2 Episode 28
5 April 2022
66. Bölüm
Season 2 Episode 29
12 April 2022
67. Bölüm
Season 2 Episode 30
19 April 2022
68. Bölüm
Season 2 Episode 31
26 April 2022
69. Bölüm
Season 2 Episode 32
10 May 2022
70. Bölüm
Season 2 Episode 33
17 May 2022
71. Bölüm
Season 2 Episode 34
24 May 2022
