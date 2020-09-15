В 1 сезоне сериала «Квартира невинных» в родную Турцию из Америки возвращается молодой успешный бизнесмен Хан Дереноглу. После гибели обоих родителей он должен обеспечить счастливую и безбедную жизнь трем своим младшим сестрам. Однако оказавшись дома, мужчина понимает, что у Сафие, Гюльбен и Нериман есть серьезные психологические проблемы. Все девушки пережили одинаковые детские травмы, которые по-разному отразились на каждой из них. Начиная разбираться в семейных делах, Хан осознает, что и сам он не вполне здоров. Он изолирует семью от общества. Но в жизнь Дереноглу внезапно врывается беззаботная красавица Инджи.