The Innocents 2020, season 1

The Innocents season 1 poster
Masumlar Apartmanı
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 September 2020
Production year 2020
Number of episodes 37
Runtime 74 hours 0 minute
"The Innocents" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Квартира невинных» в родную Турцию из Америки возвращается молодой успешный бизнесмен Хан Дереноглу. После гибели обоих родителей он должен обеспечить счастливую и безбедную жизнь трем своим младшим сестрам. Однако оказавшись дома, мужчина понимает, что у Сафие, Гюльбен и Нериман есть серьезные психологические проблемы. Все девушки пережили одинаковые детские травмы, которые по-разному отразились на каждой из них. Начиная разбираться в семейных делах, Хан осознает, что и сам он не вполне здоров. Он изолирует семью от общества. Но в жизнь Дереноглу внезапно врывается беззаботная красавица Инджи.

Series rating

7.4
Rate 12 votes
Season 1
Season 2
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
15 September 2020
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
22 September 2020
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
29 September 2020
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
6 October 2020
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
13 October 2020
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
20 October 2020
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
27 October 2020
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
3 November 2020
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
10 November 2020
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
17 November 2020
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
24 November 2020
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
1 December 2020
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
8 December 2020
14. Bölüm
Season 1 Episode 14
15 December 2020
15. Bölüm
Season 1 Episode 15
22 December 2020
16. Bölüm
Season 1 Episode 16
29 December 2020
17. Bölüm
Season 1 Episode 17
12 January 2021
18. Bölüm
Season 1 Episode 18
19 January 2021
19. Bölüm
Season 1 Episode 19
26 January 2021
20. Bölüm
Season 1 Episode 20
2 February 2021
21. Bölüm
Season 1 Episode 21
9 February 2021
22. Bölüm
Season 1 Episode 22
16 February 2021
23. Bölüm
Season 1 Episode 23
23 February 2021
24. Bölüm
Season 1 Episode 24
2 March 2021
25. Bölüm
Season 1 Episode 25
9 March 2021
26. Bölüm
Season 1 Episode 26
16 March 2021
27. Bölüm
Season 1 Episode 27
23 March 2021
28. Bölüm
Season 1 Episode 28
6 April 2021
29. Bölüm
Season 1 Episode 29
13 April 2021
30. Bölüm
Season 1 Episode 30
20 April 2021
31. Bölüm
Season 1 Episode 31
27 April 2021
32. Bölüm
Season 1 Episode 32
4 May 2021
33. Bölüm
Season 1 Episode 33
11 May 2021
34. Bölüm
Season 1 Episode 34
18 May 2021
35. Bölüm
Season 1 Episode 35
25 May 2021
36. Bölüm
Season 1 Episode 36
1 June 2021
37. Bölüm
Season 1 Episode 37
8 June 2021
TV series release schedule
