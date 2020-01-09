Menu
Witch Hunt 2020, season 1

Heksejakt 18+
Title Сезон 1
Season premiere 9 January 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Witch Hunt" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Охота на ведьм» Ида Вааге ведет финансовые дела престижной юридической компании «Biermann and Gude», которая обслуживает состоятельных клиентов. В офисе царит благоприятная атмосфера, за годы службы Ида никогда не сталкивалась с производственными конфликтами. Но все меняется, когда на столе у женщины появляется странный вексель на сумму в размере 450 000 евро. Прежде чем поставить свою подпись, Ида хочет разобраться, о какой компании-получателе говорится в векселе, поскольку такое название финансист встречает впервые. Почуяв недоброе, женщина хочет провести собственное расследование и все прояснить. 

7.2
7.4 IMDb
Ikke for å være vanskelig
Season 1 Episode 1
9 January 2020
En for alle
Season 1 Episode 2
9 January 2020
Det eneste rette
Season 1 Episode 3
16 January 2020
Boomerang
Season 1 Episode 4
23 January 2020
Bare sannheten
Season 1 Episode 5
30 January 2020
Heksejakt
Season 1 Episode 6
6 February 2020
Syndebukker
Season 1 Episode 7
13 February 2020
Det siste ordet
Season 1 Episode 8
20 February 2020
