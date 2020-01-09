В 1 сезоне сериала «Охота на ведьм» Ида Вааге ведет финансовые дела престижной юридической компании «Biermann and Gude», которая обслуживает состоятельных клиентов. В офисе царит благоприятная атмосфера, за годы службы Ида никогда не сталкивалась с производственными конфликтами. Но все меняется, когда на столе у женщины появляется странный вексель на сумму в размере 450 000 евро. Прежде чем поставить свою подпись, Ида хочет разобраться, о какой компании-получателе говорится в векселе, поскольку такое название финансист встречает впервые. Почуяв недоброе, женщина хочет провести собственное расследование и все прояснить.