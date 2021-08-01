Menu
Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story 2020, season 2

Season premiere 1 August 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
Во 2 сезоне сериала «Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн» в Митакихаре Мадока и Хомура охотятся на ведьму. Когда Саяка появляется перед ними, она рассказывает им секреты, которые узнала о девочках-волшебницах, а также о том, что произошло с Мами. Тем временем Ячио в одиночку ищет штаб-квартиру Магиуса, все еще оплакивая потерю Ирохи и других. В один из дней, занимаясь поисками, героиня внезапно видит знакомое лицо... Дальше Ячио продолжает путь уже с Куроэ. Вместе они находят Ироху, однако ее двойник внезапно появляется без предупреждения. Ячио и Куроэ оказываются в западне.

6.2
Season 1
Season 2
Season 3
I Had a Feeling We Could All Become Magical Girls Together
Season 2 Episode 1
1 August 2021
You’re Nothing Like Me
Season 2 Episode 2
8 August 2021
There Were Too Many to Carry
Season 2 Episode 3
15 August 2021
Are You Okay With That?
Season 2 Episode 4
22 August 2021
I Won’t Forgive Anybody
Season 2 Episode 5
29 August 2021
This Is Something Only I Can Do
Season 2 Episode 6
5 September 2021
You Don’t Know Anything
Season 2 Episode 7
12 September 2021
You’re Not Strong
Season 2 Episode 8
26 September 2021
