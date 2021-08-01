Во 2 сезоне сериала «Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн» в Митакихаре Мадока и Хомура охотятся на ведьму. Когда Саяка появляется перед ними, она рассказывает им секреты, которые узнала о девочках-волшебницах, а также о том, что произошло с Мами. Тем временем Ячио в одиночку ищет штаб-квартиру Магиуса, все еще оплакивая потерю Ирохи и других. В один из дней, занимаясь поисками, героиня внезапно видит знакомое лицо... Дальше Ячио продолжает путь уже с Куроэ. Вместе они находят Ироху, однако ее двойник внезапно появляется без предупреждения. Ячио и Куроэ оказываются в западне.