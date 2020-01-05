В 1 сезоне сериала «Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн» светлая фея Кьюбей готова исполнить любое желание школьницы Ирохи. Однако в обмен на это желание она должна стать волшебницей и сражаться с ведьмами. Вскоре среди волшебниц распространяется слух, что они могут избавиться от долга, если отправятся в Камихаму. Ироха, школьница, которая давно забыла о загаданном ею желании, встречает Кьюбей и вспоминает, что загадала вылечить младшую сестру Уи от тяжелого заболевания. Понимая, что Уи пропала без вести, Ироха отправляется в город Камихаму, чтобы найти ответы. Она встречает по пути других волшебниц.