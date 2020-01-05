Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story 2020, season 1

Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story Seasons Season 1
Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 January 2020
Production year 2020
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Записи о магии. Девочка-волшебница Мадока: Волшебство Гайдэн» светлая фея Кьюбей готова исполнить любое желание школьницы Ирохи. Однако в обмен на это желание она должна стать волшебницей и сражаться с ведьмами. Вскоре среди волшебниц распространяется слух, что они могут избавиться от долга, если отправятся в Камихаму. Ироха, школьница, которая давно забыла о загаданном ею желании, встречает Кьюбей и вспоминает, что загадала вылечить младшую сестру Уи от тяжелого заболевания. Понимая, что Уи пропала без вести, Ироха отправляется в город Камихаму, чтобы найти ответы. Она встречает по пути других волшебниц.

Series rating

6.2
Rate 11 votes
6.3 IMDb

Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Have You Heard? That Rumor About the Magical Girls
Season 1 Episode 1
5 January 2020
It's Proof of the End of a Friendship
Season 1 Episode 2
12 January 2020
Sorry for Making You My Friend
Season 1 Episode 3
19 January 2020
This Isn't the Past
Season 1 Episode 4
26 January 2020
There's No Place for You Here
Season 1 Episode 5
2 February 2020
I'll Do Anything
Season 1 Episode 6
9 February 2020
I Want to Go Home with You
Season 1 Episode 7
16 February 2020
You Definitely Shouldn't Respond
Season 1 Episode 8
23 February 2020
A World with Just Me
Season 1 Episode 9
1 March 2020
My Name
Season 1 Episode 10
8 March 2020
Memory Museum at 3:00 PM
Season 1 Episode 11
15 March 2020
Why Is This So Unbearable?
Season 1 Episode 12
22 March 2020
A Faint Hope
Season 1 Episode 13
29 March 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more