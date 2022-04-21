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He's Expecting 2022, season 1

He's Expecting season 1 poster
Kinoafisha TV Shows He's Expecting Seasons Season 1
He's Expecting 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 4 minutes
"He's Expecting" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Он в положении» успешный мужчина, который работает в рекламном агентстве, внезапно узнает, что ждет ребенка. С тех пор его жизнь кардинальным образом меняется. Кентаро Хияме сталкивается с проблемами социального и гендерного неравенства, о которых он раньше даже не догадывался. Это заставляет героя переосмыслить многое в своей жизни. Его избранница, Аки Сето, никак не ожидала, что станет родителем таким образом. Столкнувшись со множеством проблем, связанных с беременностью и родами в современном мире, паре придется принять окончательное решение: оставлять ребенка или нет.

Series rating

3.2
Rate 12 votes
3.3 IMDb

He's Expecting List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
21 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
21 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
21 April 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
21 April 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
21 April 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
21 April 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
21 April 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
21 April 2022
TV series release schedule
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