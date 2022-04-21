В 1 сезоне сериала «Он в положении» успешный мужчина, который работает в рекламном агентстве, внезапно узнает, что ждет ребенка. С тех пор его жизнь кардинальным образом меняется. Кентаро Хияме сталкивается с проблемами социального и гендерного неравенства, о которых он раньше даже не догадывался. Это заставляет героя переосмыслить многое в своей жизни. Его избранница, Аки Сето, никак не ожидала, что станет родителем таким образом. Столкнувшись со множеством проблем, связанных с беременностью и родами в современном мире, паре придется принять окончательное решение: оставлять ребенка или нет.