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The Killer's Shopping List season 1 watch online

The Killer's Shopping List season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Killer's Shopping List Seasons Season 1
The Murderer's Shopping List
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"The Killer's Shopping List" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Список покупок убийцы» молодой парень Ан Дэ Сон живет вместе с матерью и работает в семейном продуктовом магазинчике на окраине Сеула. Однако его настоящая мечта – покончить с этим бессмысленным прозябанием и выучиться на государственного служащего. Несмотря на множество врожденных талантов, поддержку мамы и помощь подруги-полицейской, ему никак не удается сдать экзамен и поступить в университет. Однажды неподалеку от магазина происходит кровавое преступление, а на месте трагедии обнаруживается единственная улика – забытый убийцей чек на покупку в магазинчике Дэ Сона.

Season 1 Cast

Lee Kwang-soo
Jo Ah-ram
Hee-kyung Jin
Kang Gil-woo
Cheol-min Park
Moon Hee-gyeong
All Season 1 Cast

Series rating

6.9
Rate 13 votes
7.1 IMDb

"The Killer's Shopping List" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
27 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
28 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
4 May 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
5 May 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
11 May 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
12 May 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
18 May 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
19 May 2022
TV series release schedule
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