В 1 сезоне сериала «Список покупок убийцы» молодой парень Ан Дэ Сон живет вместе с матерью и работает в семейном продуктовом магазинчике на окраине Сеула. Однако его настоящая мечта – покончить с этим бессмысленным прозябанием и выучиться на государственного служащего. Несмотря на множество врожденных талантов, поддержку мамы и помощь подруги-полицейской, ему никак не удается сдать экзамен и поступить в университет. Однажды неподалеку от магазина происходит кровавое преступление, а на месте трагедии обнаруживается единственная улика – забытый убийцей чек на покупку в магазинчике Дэ Сона.