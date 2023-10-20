Во 2 сезоне сериала «Босх: Наследие» продолжается история Гарри Босха, который после 26-летней службы в правоохранительных органах решил переквалифицироваться в частного сыщика и продолжить расследовать преступления. Дочь главного героя пошла по его стопам и стала сотрудницей полиции. Она помогает отцу вести расследования и предоставляет полезные сведения. Напомним, в предыдущем сезоне Босх работал со стареющей миллиардершей Уитни Вэнс, которая наняла его для решения личного дела. Когда человек, заказавший ее убийство, вышел на свободу, заклятый враг Босха Хани Чендлер объединяется с Гарри, чтобы исправить несправедливость.