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Bosch: Legacy 2022, season 2

Bosch: Legacy season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Bosch: Legacy Seasons Season 2
Bosch: Legacy
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 20 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 9 hours 0 minute
"Bosch: Legacy" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Босх: Наследие» продолжается история Гарри Босха, который после 26-летней службы в правоохранительных органах решил переквалифицироваться в частного сыщика и продолжить расследовать преступления. Дочь главного героя пошла по его стопам и стала сотрудницей полиции. Она помогает отцу вести расследования и предоставляет полезные сведения. Напомним, в предыдущем сезоне Босх работал со стареющей миллиардершей Уитни Вэнс, которая наняла его для решения личного дела. Когда человек, заказавший ее убийство, вышел на свободу, заклятый враг Босха Хани Чендлер объединяется с Гарри, чтобы исправить несправедливость.

Series rating

8.3
Rate 11 votes
8.4 IMDb

Bosch: Legacy List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Lady Vanishes
Season 2 Episode 1
20 October 2023
Zzyzx
Season 2 Episode 2
20 October 2023
Inside Man
Season 2 Episode 3
20 October 2023
Musso & Frank
Season 2 Episode 4
20 October 2023
Hollywood Forever
Season 2 Episode 5
27 October 2023
Dos Matadores
Season 2 Episode 6
27 October 2023
I Miss Vin Scully
Season 2 Episode 7
3 November 2023
Seventy-Four Degrees in Belize
Season 2 Episode 8
3 November 2023
Escape Plan
Season 2 Episode 9
10 November 2023
A Step Ahead
Season 2 Episode 10
10 November 2023
TV series release schedule
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