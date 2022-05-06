В 1 сезоне сериала «Босх: Наследие» известный и уважаемый полицейский по имени Гарри Босх уходит в отставку. Он больше не работает на полицию штата, однако дело всей жизни не отпускает детектива, и он решает заняться частными расследованиями. Тем более что преступность не дремлет, и в городе появляется очередной маньяк. Гарри берется за это дело, а помогает ему юная наследница – взрослая родная дочь, поступившая на службу в полицию, чтобы пойти по стопам отца. Однако планы Босха рушатся, когда на очередном задании ему неожиданно приходится работать бок о бок со своим бывшим заклятым врагом Хани Чендлер.