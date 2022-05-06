Menu
Season premiere 6 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 9 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Босх: Наследие» известный и уважаемый полицейский по имени Гарри Босх уходит в отставку. Он больше не работает на полицию штата, однако дело всей жизни не отпускает детектива, и он решает заняться частными расследованиями. Тем более что преступность не дремлет, и в городе появляется очередной маньяк. Гарри берется за это дело, а помогает ему юная наследница – взрослая родная дочь, поступившая на службу в полицию, чтобы пойти по стопам отца. Однако планы Босха рушатся, когда на очередном задании ему неожиданно приходится работать бок о бок со своим бывшим заклятым врагом Хани Чендлер.

8.3
Rate 11 votes
8.4 IMDb

The Wrong Side of Goodbye
Season 1 Episode 1
6 May 2022
Pumped
Season 1 Episode 2
6 May 2022
Message in a Bottle
Season 1 Episode 3
6 May 2022
Horseshoes and Hand Grenades
Season 1 Episode 4
6 May 2022
Plan B
Season 1 Episode 5
13 May 2022
Chain of Authenticity
Season 1 Episode 6
13 May 2022
One of Your Own
Season 1 Episode 7
20 May 2022
Bloodline
Season 1 Episode 8
20 May 2022
Cat Got a Name?
Season 1 Episode 9
27 May 2022
Always/All Ways
Season 1 Episode 10
27 May 2022
