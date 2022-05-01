В 1 сезоне сериала «Ты этого достойна» зрители знакомятся с начинающей журналисткой – молодой, симпатичной и обаятельной, но пока никому не известной Джоанной Голд. Больше всего на свете девушка мечтает стать ведущей на своем любимом телеканале в формате «магазин на диване». Она во всем подражает главной звезде этого канала – харизматичной и уверенной в себе теледиве Джеки. Однако для начала ей удается устроиться в редакцию лишь ассистенткой. Она работает на подхвате у основательницы и директрисы канала – загадочной, грубоватой и необщительной бизнес-леди Патриции. Теперь Джоанне предстоит нелегкий путь.