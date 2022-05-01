Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

I Love That for You season 1 watch online

I Love That for You season 1 poster
Kinoafisha TV Shows I Love That for You Seasons Season 1
I Love That for You 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"I Love That for You" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ты этого достойна» зрители знакомятся с начинающей журналисткой – молодой, симпатичной и обаятельной, но пока никому не известной Джоанной Голд. Больше всего на свете девушка мечтает стать ведущей на своем любимом телеканале в формате «магазин на диване». Она во всем подражает главной звезде этого канала – харизматичной и уверенной в себе теледиве Джеки. Однако для начала ей удается устроиться в редакцию лишь ассистенткой. Она работает на подхвате у основательницы и директрисы канала – загадочной, грубоватой и необщительной бизнес-леди Патриции. Теперь Джоанне предстоит нелегкий путь.

Series rating

7.1
Rate 11 votes
7.2 IMDb

"I Love That for You" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 May 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 May 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
15 May 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
22 May 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
29 May 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
5 June 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
12 June 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
19 June 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more