Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
America's Got Talent (2006), season 20
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Quotes
Filming locations
Kinoafisha
TV Shows
America's Got Talent
Seasons
Season 20
America's Got Talent
Season premiere
27 May 2025
Production year
2025
Number of episodes
24
Runtime
48 hours 0 minute
TV Show rating
5.6
Rate
13
votes
5.8
IMDb
America's Got Talent List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
TBA
Season 20
Episode 1
27 May 2025
Auditions 2
Season 20
Episode 2
3 June 2025
Auditions 3
Season 20
Episode 3
10 June 2025
TBA
Season 20
Episode 4
17 June 2025
TBA
Season 20
Episode 5
24 June 2025
TBA
Season 20
Episode 6
8 July 2025
TBA
Season 20
Episode 7
15 July 2025
TBA
Season 20
Episode 8
22 July 2025
TBA
Season 20
Episode 9
29 July 2025
TBA
Season 20
Episode 10
5 August 2025
TBA
Season 20
Episode 11
12 August 2025
Episode 12
Season 20
Episode 12
19 August 2025
Episode 13
Season 20
Episode 13
20 August 2025
Episode 14
Season 20
Episode 14
26 August 2025
Episode 15
Season 20
Episode 15
27 August 2025
Episode 16
Season 20
Episode 16
2 September 2025
Episode 17
Season 20
Episode 17
3 September 2025
Episode 18
Season 20
Episode 18
9 September 2025
Episode 19
Season 20
Episode 19
10 September 2025
Episode 20
Season 20
Episode 20
16 September 2025
Episode 21
Season 20
Episode 21
17 September 2025
Episode 22
Season 20
Episode 22
23 September 2025
Episode 23
Season 20
Episode 23
24 September 2025
Episode 24
Season 20
Episode 24
24 September 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree