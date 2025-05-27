Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

America's Got Talent (2006), season 20

America's Got Talent season 20 poster
Kinoafisha TV Shows America's Got Talent Seasons Season 20
America's Got Talent
Season premiere 27 May 2025
Production year 2025
Number of episodes 24
Runtime 48 hours 0 minute

TV Show rating

5.6
Rate 13 votes
5.8 IMDb

America's Got Talent List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
TBA
Season 20 Episode 1
27 May 2025
Auditions 2
Season 20 Episode 2
3 June 2025
Auditions 3
Season 20 Episode 3
10 June 2025
TBA
Season 20 Episode 4
17 June 2025
TBA
Season 20 Episode 5
24 June 2025
TBA
Season 20 Episode 6
8 July 2025
TBA
Season 20 Episode 7
15 July 2025
TBA
Season 20 Episode 8
22 July 2025
TBA
Season 20 Episode 9
29 July 2025
TBA
Season 20 Episode 10
5 August 2025
TBA
Season 20 Episode 11
12 August 2025
Episode 12
Season 20 Episode 12
19 August 2025
Episode 13
Season 20 Episode 13
20 August 2025
Episode 14
Season 20 Episode 14
26 August 2025
Episode 15
Season 20 Episode 15
27 August 2025
Episode 16
Season 20 Episode 16
2 September 2025
Episode 17
Season 20 Episode 17
3 September 2025
Episode 18
Season 20 Episode 18
9 September 2025
Episode 19
Season 20 Episode 19
10 September 2025
Episode 20
Season 20 Episode 20
16 September 2025
Episode 21
Season 20 Episode 21
17 September 2025
Episode 22
Season 20 Episode 22
23 September 2025
Episode 23
Season 20 Episode 23
24 September 2025
Episode 24
Season 20 Episode 24
24 September 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more