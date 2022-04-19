Menu
Нереалити 18+
Title Сезон 1
Season premiere 19 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Нереалити» Рита долгое время жила в Москве, но по воле случая ей пришлось вернуться в родной город. Десять лет подряд девушка снималась в реалити-шоу, находясь под постоянным вниманием операторов и зрителей. Теперь героине предстоит начать жизнь заново. Осуществить эту цель ей мешает амплуа коварной интриганки, которое закрепилось за Ритой в ходе шоу. Соседи и знакомые сторонятся Риту и не доверяют ей. Но во время съемочного процесса героиня воспитала в себе упорство и несгибаемость. Эти качества помогут ей восстановить репутацию и заслужить право быть счастливой несмотря ни на что.

6.9
Rate 15 votes
6.9 IMDb

Серия 1
Season 1 Episode 1
19 April 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 April 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 April 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
26 April 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
28 April 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
3 May 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
5 May 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
10 May 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
12 May 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
17 May 2022
