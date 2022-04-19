В 1 сезоне сериала «Нереалити» Рита долгое время жила в Москве, но по воле случая ей пришлось вернуться в родной город. Десять лет подряд девушка снималась в реалити-шоу, находясь под постоянным вниманием операторов и зрителей. Теперь героине предстоит начать жизнь заново. Осуществить эту цель ей мешает амплуа коварной интриганки, которое закрепилось за Ритой в ходе шоу. Соседи и знакомые сторонятся Риту и не доверяют ей. Но во время съемочного процесса героиня воспитала в себе упорство и несгибаемость. Эти качества помогут ей восстановить репутацию и заслужить право быть счастливой несмотря ни на что.