В 5 сезоне шоу «Испытание соблазном» коварная робот-андроид Лана обустраивает для участников испытания новую виллу. Лазурное побережье, золотой песок, роскошные номера с большими кроватями, изысканные угощения и пьянящие напитки – каждая деталь в этом доме намекает на интим. Кроме того, новая десятка конкурсантов отличается атлетическим телосложением, молодостью и горячим темпераментом. Пять девушек, пять парней и райский остров – почему бы не пошалить? Однако на шоу строго запрещен тактильный контакт с противоположным полом! Главный приз заберет тот, кто сможет не поддаться искушению.