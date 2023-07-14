Menu
Too Hot to Handle (2020), season 5

Too Hot to Handle season 5 poster
Too Hot to Handle 18+
Title Сезон 5
Season premiere 14 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 6 hours 40 minutes
"Too Hot to Handle" season 5 description

В 5 сезоне шоу «Испытание соблазном» коварная робот-андроид Лана обустраивает для участников испытания новую виллу. Лазурное побережье, золотой песок, роскошные номера с большими кроватями, изысканные угощения и пьянящие напитки – каждая деталь в этом доме намекает на интим. Кроме того, новая десятка конкурсантов отличается атлетическим телосложением, молодостью и горячим темпераментом. Пять девушек, пять парней и райский остров – почему бы не пошалить? Однако на шоу строго запрещен тактильный контакт с противоположным полом! Главный приз заберет тот, кто сможет не поддаться искушению.

TV Show rating

4.5
Rate 13 votes
4.8 IMDb

Too Hot to Handle List of episodes

Up Ships Creek
Season 5 Episode 1
14 July 2023
A Matter Of Pact
Season 5 Episode 2
14 July 2023
Stick or Twist
Season 5 Episode 3
14 July 2023
Court In The Act
Season 5 Episode 4
14 July 2023
Driving Me Bananas
Season 5 Episode 5
21 July 2023
Making Kiss-tory
Season 5 Episode 6
21 July 2023
Defective Detective
Season 5 Episode 7
21 July 2023
Is It Too Late to Say Sorry?
Season 5 Episode 8
28 July 2023
Love or Money
Season 5 Episode 9
28 July 2023
The Climax
Season 5 Episode 10
28 July 2023
