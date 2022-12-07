В 4 сезоне шоу «Испытание соблазном» Лана вновь заманивает на Остров удовольствий десять молодых и одиноких участников. На этот раз, она пользуется хитрой уловкой: герои уверены, что они проходят кастинг на шоу «Дикая любовь» (которого на самом деле даже не существует). Но в самый разгар знакомства и страстного флирта между девушками и парнями ведущая-робот раскрывает истинные правила игры. Вне зависимости от уровня отношений, возникших между участниками, они не должны целоваться и тем более заниматься сексом. Нарушение – вылет из проекта. Что окажется сильнее: влечение друг к другу или желание выиграть приз?