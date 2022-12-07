Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Too Hot to Handle (2020), season 4

Too Hot to Handle season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Too Hot to Handle Seasons Season 4
Too Hot to Handle 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 7 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 6 hours 40 minutes
"Too Hot to Handle" season 4 description

В 4 сезоне шоу «Испытание соблазном» Лана вновь заманивает на Остров удовольствий десять молодых и одиноких участников. На этот раз, она пользуется хитрой уловкой: герои уверены, что они проходят кастинг на шоу «Дикая любовь» (которого на самом деле даже не существует). Но в самый разгар знакомства и страстного флирта между девушками и парнями ведущая-робот раскрывает истинные правила игры. Вне зависимости от уровня отношений, возникших между участниками, они не должны целоваться и тем более заниматься сексом. Нарушение – вылет из проекта. Что окажется сильнее: влечение друг к другу или желание выиграть приз?

TV Show rating

4.5
Rate 13 votes
4.8 IMDb

Too Hot to Handle List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
The Mile Dry Club
Season 4 Episode 1
7 December 2022
There’s Something About Nigel
Season 4 Episode 2
7 December 2022
Officer Kill Joy
Season 4 Episode 3
7 December 2022
Flavia of the Month
Season 4 Episode 4
7 December 2022
The Shower and the Glory
Season 4 Episode 5
7 December 2022
Puppets for Playas
Season 4 Episode 6
14 December 2022
Trust or Bust
Season 4 Episode 7
14 December 2022
It’s Raining Love Triangles
Season 4 Episode 8
14 December 2022
Jawahir, Jawa-there
Season 4 Episode 9
14 December 2022
Growth is a Team Game
Season 4 Episode 10
14 December 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more