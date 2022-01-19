Menu
Too Hot to Handle (2020), season 3

Too Hot to Handle season 3 poster
Too Hot to Handle 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 19 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 6 hours 40 minutes
"Too Hot to Handle" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Испытание соблазном» третья десятка одиноких людей отправляется на райский Остров удовольствий в Атлантическом океане. Этот сезон начинается с отвязной вечеринки. Никого не стесняясь, «робинзоны» раздеваются на пляже догола, рассказывают друг другу о своих интимных тайнах и соревнуются в навыках флирта. Однако веселье прерывает строгая ведущая-андроид Лана. Она оглашает правила проекта: все четыре недели съемок юноши и девушки должны держаться друг от друга на пионерском расстоянии, им запрещены секс, поцелуи и другие физические контакты. Только тот, кто выдержит это условие, сможет получить приз.

TV Show rating

4.5
Rate 13 votes
4.8 IMDb

Too Hot to Handle List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
No Pleasure Island
Season 3 Episode 1
19 January 2022
The Midnight Train to Georgia
Season 3 Episode 2
19 January 2022
The Truth Hurts
Season 3 Episode 3
19 January 2022
Eat My Shorts
Season 3 Episode 4
19 January 2022
The Summer of '69
Season 3 Episode 5
19 January 2022
Triple Threat
Season 3 Episode 6
19 January 2022
Yoni Live Once
Season 3 Episode 7
19 January 2022
Reaching Rock Bottom
Season 3 Episode 8
19 January 2022
Paradise Purgatory
Season 3 Episode 9
19 January 2022
Out With A Bang
Season 3 Episode 10
19 January 2022
