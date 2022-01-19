В 3 сезоне шоу «Испытание соблазном» третья десятка одиноких людей отправляется на райский Остров удовольствий в Атлантическом океане. Этот сезон начинается с отвязной вечеринки. Никого не стесняясь, «робинзоны» раздеваются на пляже догола, рассказывают друг другу о своих интимных тайнах и соревнуются в навыках флирта. Однако веселье прерывает строгая ведущая-андроид Лана. Она оглашает правила проекта: все четыре недели съемок юноши и девушки должны держаться друг от друга на пионерском расстоянии, им запрещены секс, поцелуи и другие физические контакты. Только тот, кто выдержит это условие, сможет получить приз.