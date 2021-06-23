Во 2 сезоне шоу «Испытание соблазном» события разворачиваются на райских тропических островах Теркс и Кайкос в Атлантическом океане. Очередная партия одиноких девушек и парней въезжает в шикарный отель, где, кроме них и прислуги, на первый взгляд, нет никого. На сей раз герои даже не знают, в каком именно шоу они собираются участвовать, а некоторые из них даже воспринимают происходящее как розыгрыш. Но в первом же эпизоде они узнают правду: особняк находится под чутким руководством и контролем деспотичного робота Ланы. Ее задача – следить за участниками 24 часа в сутки и штрафовать тех, кто нарушает главное правило проекта: никакого секса!