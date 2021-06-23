Menu
Too Hot to Handle (2020), season 2

Too Hot to Handle season 2 poster
Too Hot to Handle 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 23 June 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 6 hours 40 minutes
"Too Hot to Handle" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Испытание соблазном» события разворачиваются на райских тропических островах Теркс и Кайкос в Атлантическом океане. Очередная партия одиноких девушек и парней въезжает в шикарный отель, где, кроме них и прислуги, на первый взгляд, нет никого. На сей раз герои даже не знают, в каком именно шоу они собираются участвовать, а некоторые из них даже воспринимают происходящее как розыгрыш. Но в первом же эпизоде они узнают правду: особняк находится под чутким руководством и контролем деспотичного робота Ланы. Ее задача – следить за участниками 24 часа в сутки и штрафовать тех, кто нарушает главное правило проекта: никакого секса!

TV Show rating

4.5
Rate 13 votes
4.8 IMDb

Too Hot to Handle List of episodes

C**kblocked by a Cone
Season 2 Episode 1
23 June 2021
You Gotta Watch Out for Pete
Season 2 Episode 2
23 June 2021
On Est dans la Merde
Season 2 Episode 3
23 June 2021
Resist Everything… Except Temptation
Season 2 Episode 4
23 June 2021
An Offer You Can't Refuse
Season 2 Episode 5
30 June 2021
Give Up the Chase
Season 2 Episode 6
30 June 2021
Misters over Sisters
Season 2 Episode 7
30 June 2021
Money down the Drain
Season 2 Episode 8
30 June 2021
Green Lights and Hot Nights
Season 2 Episode 9
30 June 2021
I Did Not See That Coming
Season 2 Episode 10
30 June 2021
