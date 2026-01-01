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Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Unstructured Reality Program
Winner
Outstanding Picture Editing for Reality Programming
Winner
Outstanding Picture Editing for Reality Programming
Winner
Outstanding Cinematography for Reality Programming
Winner
Outstanding Cinematography for Reality Programming
Winner
Outstanding Unstructured Reality Program
Winner
Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Cinematography for Reality Programming
Winner
Outstanding Picture Editing for Reality Programming
Winner
Outstanding Unstructured Reality Program
Winner
Outstanding Unstructured Reality Program
Winner
Outstanding Picture Editing for Reality Programming
Winner
Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Picture Editing for Reality Programming
Winner
Outstanding Cinematography for Reality Programming
Winner
Outstanding Picture Editing for Reality Programming
Winner
Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming
Nominee
Outstanding Reality Program
Nominee
Outstanding Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Picture Editing for Reality Programming
Winner
Outstanding Cinematography for Reality Programming
Winner
Outstanding Picture Editing for Reality Programming
Winner
Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Cinematography for Reality Programming
Winner
Outstanding Picture Editing for Reality Programming
Winner
Outstanding Picture Editing for Reality Programming
Winner
Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming
Winner
Outstanding Reality Program
Winner
Outstanding Reality Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming
Winner
Outstanding Nonfiction Series
Nominee
Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming
Nominee
Outstanding Nonfiction Series
Nominee
Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming
Winner
Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
Nominee
Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
Outstanding Nonfiction Series
Nominee
Outstanding Nonfiction Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Reality Program (Single or Multi-Camera)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Cinematography for a Reality Program
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Reality Program (Single or Multi-Camera)
Nominee
Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Nominee
Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Nominee
Outstanding Cinematography for a Reality Program
Nominee
Outstanding Cinematography for a Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Nominee
Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Nominee
Outstanding Cinematography for a Reality Program
Nominee
Outstanding Cinematography for a Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Nominee
Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Unstructured Reality Program
Nominee
Outstanding Cinematography for a Reality Program
Nominee
Outstanding Cinematography for a Reality Program
Nominee
Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Nominee
Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Nominee
Outstanding Unstructured Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Unstructured Reality Program
Nominee
Outstanding Cinematography for a Reality Program
Nominee
Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Nominee
Outstanding Unstructured Reality Program
Nominee
Outstanding Cinematography for a Reality Program
Nominee
Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Cinematography for a Reality Program
Nominee
Outstanding Cinematography for a Reality Program
Nominee
Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Nominee
Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Nominee
Outstanding Unstructured Reality Program
Nominee
Outstanding Unstructured Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Cinematography for a Reality Program
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Nominee
Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Nominee
Outstanding Cinematography for a Reality Program
Nominee
Outstanding Unstructured Reality Program
Nominee
Outstanding Unstructured Reality Program
Nominee
Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Nonfiction Series
Nominee
Outstanding Nonfiction Series
Nominee
Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming
Nominee
Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
Nominee
Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Nonfiction Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
Outstanding Nonfiction Series
Nominee
Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming
Nominee
Outstanding Picture Editing for Nonfiction Programming
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Nonfiction Series
Nominee
Outstanding Nonfiction Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming - Multi-Camera Productions
Nominee
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