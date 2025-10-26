Menu
Welcome to Derry 2025, season 1

Welcome to Derry season 1 poster
It: Welcome to Derry
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 October 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Welcome to Derry" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Добро пожаловать в Дерри» станет известна история происхождения демонического клоуна Пеннивайза. Действие происходит в начале 60-х годов, в американском штате Мэн. Там в течение двадцати семи лет жителей городка Дерри, где обитает Клуб Неудачников, преследует страшное проклятие. Речь идет о чудовищном клоуне-монстре по имени Пеннивайз. Горожане не имеют представления, откуда он появился и почему столько лет терроризирует именно это место. События, которые разворачиваются в сериале, предшествуют истории и появлению героев из картины «Оно: Глава первая».

Series rating

8.3
Rate 35 votes
8 IMDb

Welcome to Derry List of episodes

Season 1
The Pilot
Season 1 Episode 1
26 October 2025
The Thing in the Dark
Season 1 Episode 2
2 November 2025
Now You See It
Season 1 Episode 3
9 November 2025
The Great Swirling Apparatus of Our Planet's Function
Season 1 Episode 4
16 November 2025
29 Neibolt Street
Season 1 Episode 5
23 November 2025
In the Name of the Father
Season 1 Episode 6
30 November 2025
The Black Spot
Season 1 Episode 7
7 December 2025
Winter Fire
Season 1 Episode 8
14 December 2025
