В 1 сезоне сериала «Добро пожаловать в Дерри» станет известна история происхождения демонического клоуна Пеннивайза. Действие происходит в начале 60-х годов, в американском штате Мэн. Там в течение двадцати семи лет жителей городка Дерри, где обитает Клуб Неудачников, преследует страшное проклятие. Речь идет о чудовищном клоуне-монстре по имени Пеннивайз. Горожане не имеют представления, откуда он появился и почему столько лет терроризирует именно это место. События, которые разворачиваются в сериале, предшествуют истории и появлению героев из картины «Оно: Глава первая».