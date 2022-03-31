Menu
Atlas of the Heart season 1 watch online

Atlas of the Heart season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Atlas of the Heart Seasons Season 1
Brené Brown: Atlas of the Heart
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 31 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 0 minute
"Atlas of the Heart" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Брене Браун: Атлас сердца» научный исследователь Брене Браун изучает восемьдесят семь различных эмоций и переживаний, которые определяют, что значит быть человеком. Каждый, кто родился на этот свет, хочет отыскать путь к себе и близким людям. Для этого людям нужен язык как инструмент общения, а также уверенность в том, что их хотят услышать. Любой человек является хранителем тех историй, которые ему рассказали. Этот проект посвящен картографам и путешественникам, которые заключены внутри всех живущих на земле. Путешествие обещает быть очень увлекательным.

Series rating

7.8
Rate 11 votes
7.9 IMDb

"Atlas of the Heart" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
31 March 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
31 March 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
31 March 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
31 March 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
31 March 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
31 March 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
31 March 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
31 March 2022
