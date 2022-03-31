В 1 сезоне сериала «Брене Браун: Атлас сердца» научный исследователь Брене Браун изучает восемьдесят семь различных эмоций и переживаний, которые определяют, что значит быть человеком. Каждый, кто родился на этот свет, хочет отыскать путь к себе и близким людям. Для этого людям нужен язык как инструмент общения, а также уверенность в том, что их хотят услышать. Любой человек является хранителем тех историй, которые ему рассказали. Этот проект посвящен картографам и путешественникам, которые заключены внутри всех живущих на земле. Путешествие обещает быть очень увлекательным.