Blueming 2022, season 1

Blueming
Season premiere 31 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 11
Runtime 2 hours 12 minutes
"Blueming" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Цветущий» Шивон Ча в детстве был некрасивым и застенчивым мальчиком. Младшая сестра издевалась над ним, а девочка, которой он признался в любви, со смехом отвергла. Тогда герой решил начать жизнь с чистого листа и превратиться в прекрасного принца назло всем недоброжелателям. Он изрядно поработал над собой и достиг поставленного результата. Поступив в колледж, юноша не сомневается, что здесь ему не будет равных. Однако в один прекрасный день он встречает молодого человека и вновь оказывается в тени. Даун Хен вырос в богатой семье, он привлекателен, умен и доброжелателен.

Series rating

7.6
Rate 13 votes
7.8 IMDb

"Blueming" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
31 March 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
31 March 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
31 March 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
31 March 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
31 March 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
31 March 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
31 March 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
31 March 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
31 March 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
31 March 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
31 March 2022
