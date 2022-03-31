В 1 сезоне сериала «Цветущий» Шивон Ча в детстве был некрасивым и застенчивым мальчиком. Младшая сестра издевалась над ним, а девочка, которой он признался в любви, со смехом отвергла. Тогда герой решил начать жизнь с чистого листа и превратиться в прекрасного принца назло всем недоброжелателям. Он изрядно поработал над собой и достиг поставленного результата. Поступив в колледж, юноша не сомневается, что здесь ему не будет равных. Однако в один прекрасный день он встречает молодого человека и вновь оказывается в тени. Даун Хен вырос в богатой семье, он привлекателен, умен и доброжелателен.