В 1 сезоне сериала «Довольно странные родители» в Диммсдейл переезжают родственники Тимми Тернера – его двоюродная сестра Вивиан с семьей и ее новый сводный брат Рой Рэгланд. События разворачиваются вокруг этой парочки непослушных подростков. Они постоянно попадают в какие-нибудь приключения, ссорятся, мирятся и находят новых друзей. Однажды ребята знакомятся с удивительными волшебными созданиями из параллельного мира – своими феями-крестными Космо и Вандой. Эти милые мультяшные существа становятся их проводниками во взрослую жизнь и помогают выпутываться из любых неприятностей.