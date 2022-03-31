Menu
The Fairly OddParents: Fairly Odder 2022, season 1

The Fairly OddParents: Fairly Odder season 1 poster
The Fairly Oddparents: Fairly Odder
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 31 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 12 minutes
"The Fairly OddParents: Fairly Odder" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Довольно странные родители» в Диммсдейл переезжают родственники Тимми Тернера – его двоюродная сестра Вивиан с семьей и ее новый сводный брат Рой Рэгланд. События разворачиваются вокруг этой парочки непослушных подростков. Они постоянно попадают в какие-нибудь приключения, ссорятся, мирятся и находят новых друзей. Однажды ребята знакомятся с удивительными волшебными созданиями из параллельного мира – своими феями-крестными Космо и Вандой. Эти милые мультяшные существа становятся их проводниками во взрослую жизнь и помогают выпутываться из любых неприятностей.

Series rating

2.5
Rate 10 votes
2.5 IMDb

The Fairly OddParents: Fairly Odder List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
31 March 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
31 March 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
31 March 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
31 March 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
31 March 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
31 March 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
31 March 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
31 March 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
31 March 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
31 March 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
31 March 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
31 March 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
31 March 2022
