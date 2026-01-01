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Julia
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Filming locations
Filming Locations: Julia
Boston, Massachusetts, USA
Iconic scenes & Locations
Cambridge, Massachusetts, USA
Framingham, Massachusetts, USA
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WGBH
Framingham, Massachusetts, USA
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Oslo house
Concord, Massachusetts, USA
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Boston Gas Works, WGBH Offices
Lynn, Massachusetts, USA
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Child House exteriors
Dedham, Massachusetts, USA
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Stage
Avon, Massachusetts, USA
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