В 1 сезоне сериала «О чем она молчит» в центре событий оказывается молодой успешный врач Валентин Румянцев. После непростого расставания со своей возлюбленной он замкнулся в себе, перестал доверять женщинам и начал допускать ошибки в работе. Чтобы не навредить пациентам, Валентин оставляет свою должность и поступает в городскую поликлинику детским врачом. Там его окружают только коллеги-женщины, с которыми у Румянцева складываются весьма напряженные отношения. Однажды во время одного из выездов внимание доктора привлекает странное поведение молодой матери. А спустя несколько дней ее ребенок пропадает...