O chem ona molchit season 1 watch online

O chem ona molchit season 1 poster
Kinoafisha TV Shows O chem ona molchit Seasons Season 1
О чем она молчит 16+
Title Сезон 1
Season premiere 2 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"O chem ona molchit" season 1 description

В 1 сезоне сериала «О чем она молчит» в центре событий оказывается молодой успешный врач Валентин Румянцев. После непростого расставания со своей возлюбленной он замкнулся в себе, перестал доверять женщинам и начал допускать ошибки в работе. Чтобы не навредить пациентам, Валентин оставляет свою должность и поступает в городскую поликлинику детским врачом. Там его окружают только коллеги-женщины, с которыми у Румянцева складываются весьма напряженные отношения. Однажды во время одного из выездов внимание доктора привлекает странное поведение молодой матери. А спустя несколько дней ее ребенок пропадает...

Series rating

4.7
Rate 12 votes
5.5 IMDb

"O chem ona molchit" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 April 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 April 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 April 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
2 April 2022
