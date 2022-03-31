В 1 сезоне сериала «Летний снег» Елена уже 20 лет замужем за Глебом. У них подрастает сын, и жизнь кажется сложившейся. Елена работает в ЗАГСе по пятницам и субботам, а остальное время посвящает семье. Однако их с супругом удерживает рядом только привычка, чувства давно угасли. Однажды к Елене приходит молодая пара, которая собирается подать брачное заявление. Жених – молодой успешный боксер Олег. Елена и Олег ощущают взаимное притяжение друг к другу, невзирая на разницу в возрасте. В конце дня они снова пересекаются. Эта случайная встреча оказывается для них судьбоносной. Тем временем сестра Елены получает неприятные новости о Глебе.