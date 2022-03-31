Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Letniy sneg 2021 - 2022, season 1

Letniy sneg season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Letniy sneg Seasons Season 1
Летний снег 16+
Title Сезон 1
Season premiere 31 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Letniy sneg" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Летний снег» Елена уже 20 лет замужем за Глебом. У них подрастает сын, и жизнь кажется сложившейся. Елена работает в ЗАГСе по пятницам и субботам, а остальное время посвящает семье. Однако их с супругом удерживает рядом только привычка, чувства давно угасли. Однажды к Елене приходит молодая пара, которая собирается подать брачное заявление. Жених – молодой успешный боксер Олег. Елена и Олег ощущают взаимное притяжение друг к другу, невзирая на разницу в возрасте. В конце дня они снова пересекаются. Эта случайная встреча оказывается для них судьбоносной. Тем временем сестра Елены получает неприятные новости о Глебе.

Series rating

5.9
Rate 11 votes
7 IMDb

"Letniy sneg" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
31 March 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
31 March 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
31 March 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
31 March 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more