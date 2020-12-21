Menu
Russian
Season premiere 21 December 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
В 1 сезоне сериала «Двое над пропастью» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Рита. Еще вчера она была счастливой невестой и собиралась замуж за адвоката Олега. Но свадьбу пришлось отменить. Девушка узнала, что возлюбленный изменяет ей с ее сестрой Мариной. В детстве она заменила Рите покойную мать, поэтому героиня не смогла долго таить на нее обиду. Спустя некоторое время Рита оказалась на крыше, где встретила бывшего военного. Он собирался совершить самоубийство. Девушка спасла его, а потом уже незнакомец уберег ее от покушения. Рита терзается в сомнениях. Она хочет верить Ивану, но сердцем чувствует обман.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 December 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 December 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 December 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 December 2020
