В 1 сезоне сериала «Двое над пропастью» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Рита. Еще вчера она была счастливой невестой и собиралась замуж за адвоката Олега. Но свадьбу пришлось отменить. Девушка узнала, что возлюбленный изменяет ей с ее сестрой Мариной. В детстве она заменила Рите покойную мать, поэтому героиня не смогла долго таить на нее обиду. Спустя некоторое время Рита оказалась на крыше, где встретила бывшего военного. Он собирался совершить самоубийство. Девушка спасла его, а потом уже незнакомец уберег ее от покушения. Рита терзается в сомнениях. Она хочет верить Ивану, но сердцем чувствует обман.