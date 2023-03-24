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Up Here 2023, season 1

Up Here season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Up Here Seasons Season 1
Up Here
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Up Here" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Здесь» на рубеже веков и тысячелетий, в 1999 году два одиноких сердца находят друг друга. Роман обычного американского парня и простой симпатичной девчонки развивается очень быстро и, на первый взгляд, кажется идеальным. Но между влюбленными начинают возникать странные и неожиданные конфликты буквально на пустом месте. Выясняется, что каждый из них уже хранит в душе целую коллекцию страхов, обид и разочарований, а самой непреодолимой преградой на пути к собственному счастью оказываются сами герои. Им предстоит разобраться, готовы ли они измениться ради любви и оставить прошлое позади.

Series rating

6.2
Rate 12 votes
6.3 IMDb

Up Here List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Lindsay
Season 1 Episode 1
24 March 2023
Miguel
Season 1 Episode 2
24 March 2023
Signs
Season 1 Episode 3
24 March 2023
Special
Season 1 Episode 4
24 March 2023
Labels
Season 1 Episode 5
24 March 2023
Armor
Season 1 Episode 6
24 March 2023
Baggage
Season 1 Episode 7
24 March 2023
Y2K
Season 1 Episode 8
24 March 2023
TV series release schedule
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