В 1 сезоне сериала «Здесь» на рубеже веков и тысячелетий, в 1999 году два одиноких сердца находят друг друга. Роман обычного американского парня и простой симпатичной девчонки развивается очень быстро и, на первый взгляд, кажется идеальным. Но между влюбленными начинают возникать странные и неожиданные конфликты буквально на пустом месте. Выясняется, что каждый из них уже хранит в душе целую коллекцию страхов, обид и разочарований, а самой непреодолимой преградой на пути к собственному счастью оказываются сами герои. Им предстоит разобраться, готовы ли они измениться ради любви и оставить прошлое позади.