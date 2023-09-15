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The Club 2021 - 2023, season 2

The Club season 2 poster
Kinoafisha TV Shows The Club Seasons Season 2
Kulüp 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 15 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 9 hours 10 minutes
"The Club" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Клуб» действие происходит в Стамбуле в 1950-х годах. Нерадивая мать и ее непослушная дочь, наконец, воссоединяются в ночном клубе, который сыграл значительную роль в судьбах обеих женщин. Тем временем в городе начинаются политические беспорядки. Восстания ведут за собой всплеск преступности, и выходить на улицы становится по-настоящему опасно. Рашель и Исмет оказываются в тупике в охваченном безумием городе, они вынуждены бороться за свое будущее с внешними обстоятельствами. Матильда встречается с человеком из своего прошлого и понимает, что она по-прежнему испытывает чувство вины.

Series rating

7.6
Rate 15 votes
7.8 IMDb

The Club List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
1. Bölüm
Season 2 Episode 1
15 September 2023
2. Bölüm
Season 2 Episode 2
15 September 2023
3. Bölüm
Season 2 Episode 3
15 September 2023
4. Bölüm
Season 2 Episode 4
15 September 2023
5. Bölüm
Season 2 Episode 5
15 September 2023
6. Bölüm
Season 2 Episode 6
15 September 2023
7. Bölüm
Season 2 Episode 7
15 September 2023
8. Bölüm
Season 2 Episode 8
15 September 2023
9. Bölüm
Season 2 Episode 9
15 September 2023
10. Bölüm
Season 2 Episode 10
15 September 2023
TV series release schedule
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