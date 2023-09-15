Во 2 сезоне сериала «Клуб» действие происходит в Стамбуле в 1950-х годах. Нерадивая мать и ее непослушная дочь, наконец, воссоединяются в ночном клубе, который сыграл значительную роль в судьбах обеих женщин. Тем временем в городе начинаются политические беспорядки. Восстания ведут за собой всплеск преступности, и выходить на улицы становится по-настоящему опасно. Рашель и Исмет оказываются в тупике в охваченном безумием городе, они вынуждены бороться за свое будущее с внешними обстоятельствами. Матильда встречается с человеком из своего прошлого и понимает, что она по-прежнему испытывает чувство вины.