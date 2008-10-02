Menu
Season premiere 2 October 2008
Production year 2008
Number of episodes 25
Runtime 10 hours 25 minutes
В 1 сезоне сериала «Торадора!» молодой человек Рюдзи отмечает семнадцатилетие и переводится в старшую школу. Выясняется, что в этом учебном году ему предстоит учиться в одном классе с девушкой, в которую он много лет безответно влюблен, – красавицей Минори. В том же классе оказываются лучший друг Рюдзи Юсаку и лучшая подруга Минори Тайга. По случайности Рюдзи узнает тайну этой девушки: она страстно любит Юсаку. Тайга боится, что парень расскажет другу о ее тайне, и решает избавить его от лишних воспоминаний. Но когда она понимает, что он любит ее подругу, она предлагает ему действовать сообща.

7.8
7.9 IMDb

Tiger and Dragon
Season 1 Episode 1
2 October 2008
Ryuuji and Taiga
Season 1 Episode 2
9 October 2008
Your Song
Season 1 Episode 3
16 October 2008
That Moment's Expression
Season 1 Episode 4
23 October 2008
Kawashima Ami
Season 1 Episode 5
30 October 2008
The Real Me
Season 1 Episode 6
6 November 2008
Pool Opening
Season 1 Episode 7
13 November 2008
For Whose Sake?
Season 1 Episode 8
20 November 2008
You Shall Go to the Sea
Season 1 Episode 9
27 November 2008
Fireworks
Season 1 Episode 10
4 December 2008
Oohashi High School Cultural Festival - Part I
Season 1 Episode 11
11 December 2008
Oohashi High School Cultural Festival - Part II
Season 1 Episode 12
18 December 2008
Oohashi High School Cultural Festival - Part III
Season 1 Episode 13
24 December 2008
The Palmtop Tiger of Happiness
Season 1 Episode 14
8 January 2009
The Stars are Far
Season 1 Episode 15
15 January 2009
One Step Forward
Season 1 Episode 16
22 January 2009
Mercury Retrogrades at Christmas
Season 1 Episode 17
29 January 2009
Under the Fir Tree
Season 1 Episode 18
5 February 2009
Holy Night Party
Season 1 Episode 19
12 February 2009
Always, Like This
Season 1 Episode 20
19 February 2009
What's Up?
Season 1 Episode 21
26 February 2009
The Scene with You
Season 1 Episode 22
5 March 2009
The Road That We Must Advance On
Season 1 Episode 23
12 March 2009
Confession
Season 1 Episode 24
19 March 2009
Toradora!
Season 1 Episode 25
26 March 2009
