В 1 сезоне сериала «Торадора!» молодой человек Рюдзи отмечает семнадцатилетие и переводится в старшую школу. Выясняется, что в этом учебном году ему предстоит учиться в одном классе с девушкой, в которую он много лет безответно влюблен, – красавицей Минори. В том же классе оказываются лучший друг Рюдзи Юсаку и лучшая подруга Минори Тайга. По случайности Рюдзи узнает тайну этой девушки: она страстно любит Юсаку. Тайга боится, что парень расскажет другу о ее тайне, и решает избавить его от лишних воспоминаний. Но когда она понимает, что он любит ее подругу, она предлагает ему действовать сообща.