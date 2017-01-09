Menu
Sasha dobryy, Sasha zloy season 1 watch online

Sasha dobryy, Sasha zloy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sasha dobryy, Sasha zloy Seasons Season 1
Саша добрый, Саша злой 12+
Title Сезон 1
Season premiere 9 January 2017
Production year 2017
Number of episodes 20
Runtime 15 hours 20 minutes
"Sasha dobryy, Sasha zloy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Саша добрый, Саша злой» Александр Демин отправляется работать в Севастополь. В это же время крымский город захлестывает волна криминала. Помимо серии убийств, там начинает распространяться неизвестный ранее препарат, оказывающий наркотическое воздействие. Основная проблема состоит в том, что его невозможно обнаружить в организме. Демин принимается за расследование преступлений. Ему помогает опытный коллега и тезка Александр Шестопалов. Сослуживцы моментально окрестили их «Саша добрый» и «Саша злой». Методы ведения дел у обоих следователей сильно различаются между собой.

"Sasha dobryy, Sasha zloy" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 January 2017
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 January 2017
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 January 2017
Серия 4
Season 1 Episode 4
10 January 2017
Серия 5
Season 1 Episode 5
10 January 2017
Серия 6
Season 1 Episode 6
10 January 2017
Серия 7
Season 1 Episode 7
11 January 2017
Серия 8
Season 1 Episode 8
11 January 2017
Серия 9
Season 1 Episode 9
11 January 2017
Серия 10
Season 1 Episode 10
12 January 2017
Серия 11
Season 1 Episode 11
12 January 2017
Серия 12
Season 1 Episode 12
12 January 2017
Серия 13
Season 1 Episode 13
16 January 2017
Серия 14
Season 1 Episode 14
16 January 2017
Серия 15
Season 1 Episode 15
17 January 2017
Серия 16
Season 1 Episode 16
17 January 2017
Серия 17
Season 1 Episode 17
18 January 2017
Серия 18
Season 1 Episode 18
18 January 2017
Серия 19
Season 1 Episode 19
19 January 2017
Серия 20
Season 1 Episode 20
19 January 2017
