В 1 сезоне сериала «Саша добрый, Саша злой» Александр Демин отправляется работать в Севастополь. В это же время крымский город захлестывает волна криминала. Помимо серии убийств, там начинает распространяться неизвестный ранее препарат, оказывающий наркотическое воздействие. Основная проблема состоит в том, что его невозможно обнаружить в организме. Демин принимается за расследование преступлений. Ему помогает опытный коллега и тезка Александр Шестопалов. Сослуживцы моментально окрестили их «Саша добрый» и «Саша злой». Методы ведения дел у обоих следователей сильно различаются между собой.