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King of Late Night , season 1

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Kinoafisha TV Shows King of Late Night Seasons Season 1
King of Late Night
Original title Season 1
Title Сезон 1
"King of Late Night" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Король вечера» разворачивается закулисная жизнь самого популярного развлекательного шоу Америки «Сегодня вечером». В центре повествования оказываются трое первых ведущих передачи: Стив Аллен, Джек Паар и Джонни Карсон. Внимание сосредоточено на последнем из них – великом шоумене и любимце публики. Он провел в вечернем эфире без малого 30 лет, но к этой головокружительной карьере Карсона привел непростой и запутанный жизненный путь. Он успел послужить в армии, побыть профессиональным военным, поработать на радио в Небраске и перебраться в Лос-Анджелес, где и настал его звездный час.

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Season 1
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