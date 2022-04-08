В 1 сезоне сериала «Моя жизнь снова» молодой человек по имени Ким Хи Ву учится в старших классах школы и едва справляется с программой. Несмотря на его ум и талант, он не может преуспеть в учебе из-за своего разгильдяйства и веселого нрава. Ему все же удается поступить в университет на юридический факультет, где он становится хорошим и честным адвокатом. Постепенно юноша дослуживается до поста прокурора, но одно из дел оказывается для него судьбоносным. Пытаясь вывести на чистую воду коррупционера Джо Тхэ Сеоб, парень попадает под бандитскую пулю. Жизнь дает ему второй шанс, и наутро Ким Хи Ву просыпается живым.