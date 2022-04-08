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Again My Life 2022, season 1

Again My Life season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Again My Life Seasons Season 1
Again My Life
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Again My Life" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Моя жизнь снова» молодой человек по имени Ким Хи Ву учится в старших классах школы и едва справляется с программой. Несмотря на его ум и талант, он не может преуспеть в учебе из-за своего разгильдяйства и веселого нрава. Ему все же удается поступить в университет на юридический факультет, где он становится хорошим и честным адвокатом. Постепенно юноша дослуживается до поста прокурора, но одно из дел оказывается для него судьбоносным. Пытаясь вывести на чистую воду коррупционера Джо Тхэ Сеоб, парень попадает под бандитскую пулю. Жизнь дает ему второй шанс, и наутро Ким Хи Ву просыпается живым.

Series rating

7.5
Rate 12 votes
7.7 IMDb

"Again My Life" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
8 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
9 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
15 April 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
16 April 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
22 April 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
23 April 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
29 April 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
30 April 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
6 May 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
7 May 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
13 May 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
14 May 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
20 May 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
21 May 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
27 May 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
28 May 2022
TV series release schedule
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