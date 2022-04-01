В 1 сезоне сериала «Непостижимая Ахарэн» обычная японская старшеклассница Рэйна Ахарэн переходит в новую школу, где она пока что ни с кем не знакома. Девушка обещает себе в новом месте начать жизнь с чистого листа и во что бы то ни стало побороть свою необычную особенность психики. Дело в том, что она слишком быстро и доверчиво сходится с людьми, шокируя новых знакомых своей откровенностью, прямотой и дружелюбием. Однако ее план катится под откос, когда она случайно роняет на пол ластик. Его поднимает обаятельный юноша Райдо Мацубоси, и Ахарэн, конечно же, немедленно решает с ним подружиться.