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Aharen-san Is Indecipherable 2022, season 1

Aharen-san Is Indecipherable season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Aharen-san Is Indecipherable Seasons Season 1
Aharen-san wa Hakarenai
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 36 minutes
"Aharen-san Is Indecipherable" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Непостижимая Ахарэн» обычная японская старшеклассница Рэйна Ахарэн переходит в новую школу, где она пока что ни с кем не знакома. Девушка обещает себе в новом месте начать жизнь с чистого листа и во что бы то ни стало побороть свою необычную особенность психики. Дело в том, что она слишком быстро и доверчиво сходится с людьми, шокируя новых знакомых своей откровенностью, прямотой и дружелюбием. Однако ее план катится под откос, когда она случайно роняет на пол ластик. Его поднимает обаятельный юноша Райдо Мацубоси, и Ахарэн, конечно же, немедленно решает с ним подружиться.

Series rating

6.8
Rate 13 votes
7 IMDb

Aharen-san Is Indecipherable List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
15 April 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
22 April 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
29 April 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
6 May 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
13 May 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
20 May 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
27 May 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
3 June 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
10 June 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
17 June 2022
TV series release schedule
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