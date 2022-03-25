В 1 сезоне сериала «Птица в клетке» юная красавица Алена воспитывается в небогатой, но любящей семье. С детства она верит в сказки и с нетерпением ждет своего принца, который заберет ее в прекрасный и роскошный замок. Подобный претендент на ее сердце действительно появляется – это богатый, умный и заботливый мужчина по имени Антон. Недолго думая, Алена принимает его предложение руки и сердца. Но после свадьбы карета обращается в тыкву, а сказочный замок – в клетку. Муж не только оказывается жестоким тираном, но и шантажирует супругу их общим ребенком. На помощь девушке приходит адвокат по бракоразводным процессам Вадим.